Noite reúne shows e amigos em barbearia vintage

Reunir amigos, com boa comida, bebida estupidamente gelada e música de qualidade. Esse foi o propósito de uma galera muito animada no último dia 21. O local, uma barbearia com estilo vintage e que comportaria toda essa reunião de “estilos”. O principal objetivo, é causar aquela sensação de estar em casa, rodeado de amigos sem pressa de acabar. E foi assim que a banda Four Shave abriu a noite com repertório bem eclético. Na sequência, a boa música dos tradicionais Black Jack, agitou quem estava presente. Diversas opções de chope, agradou quem passou por lá. Na decoração, o destaque ficou para disputada mesa de bilhar e as enormes pranchas, feitas especialmente para a noite por um americanense nato. O resultado só podia ser sucesso mais que absoluto. Um excelente domingo a todos e uma semana recheada de boas vibrações!