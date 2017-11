Noite Gourmet no Zucchini

Comer e beber bem é algo apreciado por qualquer pessoa de bom gosto. Outro ponto em comum entre as pessoas que sabem apreciar as coisas boas da vida é o encontro com os amigos. Buscando unir sofisticação, animação e dicas gastronômicas, o restaurante Zucchini criou sua “Noite Gourmet”, onde os frequentadores pagam um preço fixo e podem degustar os famosos pratos do chef Henrique Fontebasso e a extensa carta de vinho do local. “Nosso objetivo é criar um encontro mensal para que isso vire uma tradição”, comenta o proprietário do restaurante, Elielton Santichio.