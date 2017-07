Noite de posse no Lions Clube Americana Centro

Dias atrás, em uma noite bastante especial, aconteceu a troca da diretoria do Lions Clube Americana Centro, que desde então estava sendo presidido por Katrus Santarosa. Domadoras e convidados especiais também testemunharam a troca da diretoria. Quem assume até o próximo ano é o leão Ricardo Yoshio Picioli. “Primeiramente gostaria de agradecer a todos que estiveram presente na posse da nova diretoria do Lions e CPC, foi mais uma festa incrível do nosso Clube, fiquei realmente muito emocionado de fazer parte desse grupo de amigos. Aos que não puderam estar presentes, tenham certeza que durante esse mandato vamos ter muitas oportunidades de ficarmos reunidos e peço que não deixem de participar! Quero agradecer a Domadora Neuza e o CL. Bueno que deixaram, como sempre fizeram, tudo perfeito para essa noite maravilhosa, tenham certeza que foi uma noite muito especial para mim e para a minha esposa Patrícia. Sei das minhas responsabilidades por estar a frente de clube vigoroso que tem 63 anos de história e espero corresponder a altura com a ajuda de todos, mais uma vez, muito obrigado a todos”, disse o novo presidente.