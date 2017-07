Nipo em festa

Comemorativa a imigração japonesa no Brasil (1908-2008), a Festa Nipo começou em 2007 e faz parte do calendário cultural da cidade. Cada ano melhor, a programação ofereceu dois dias com muitas atrações, shows musicais e ampla praça de alimentação, com as delícias da culinária oriental, além de exposição e vendas de produtos e artigos.

Tanto é que no sábado já havia esgotado alguns ingredientes, como do tempura e yakisoba, o que fez com que a direção corresse cedo no domingo a fim de atender a demanda. É que a festa no domingão começou pela manhã e muita gente foi pra almoçar e aproveitar o dia ensolarado. Destaque para as apresentações que encantaram o público, entre elas, do cantor Ricardo Nakase. Confira os belos cliques!