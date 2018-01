Murilo Margutti faz 3 aninhos

O pequeno Murilo, filho do casal Florinda Victoria Pohl Nucci e Matheus Margutti, tem só três anos de idade, mas uma coisa já é nítida nele: o pequeno é muito festeiro. Deu para perceber isso em sua festa de aniversário, comemorada no último mês de novembro no Salão Viva Festas, em Americana. Junto dos amiguinhos e primos, Murilo pulou, brincou e se divertiu até o último minuto do evento, que teve como tema os personagens da animação televisiva Patrulha Canina, que é um sucesso entre a criançada de todo o País.