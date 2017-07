Miguel Mondin Zinato completa dois anos

Ele é alegre, simpático, muito comunicativo e vive andando de um lado para o outro. Para comemorar o segundo aninho do pequeno Miguel Mondin Zinato, não tinha um tema melhor que o fundo do mar. A mamãe e o papai cuidaram com muito amor e carinho, como tudo que fazem quando o assunto é o filhão. Uma mesa especial foi montado com um gigante painel remetendo ao oceano. Peixes, tartarugas, estrelas do mar e muitas conchinhas contrapunham com doces e guloseimas preparadas especialmente para a ocasião. O bolo em andares estava magnífico. Buffet delicioso, muitas brincadeiras para as crianças e a mini balada que não poderia ter ficado de fora, já que Miguel adora dançar!