Meire Omborgo comemora aniversário com festa à fantasia

Foi num pergaminho que a princesa Bella convidou a realeza para a passagem de seu aniversário. O glamoroso evento atraiu muita gente bonita e descolada. Aliás, verdadeiras personalidades aterrissaram no Boteco da Bella no último dia 14. Foi com esse requinte que a anfitriã Meire Omborgo recebeu familiares e amigos íntimos no Bar Premium do Clube Recreativo Sumaré para comemorar seu niver. Foi uma super festa à fantasia. Não faltou criatividade e os convidados capricharam nos mínimos detalhes. A decoração pra lá de espetacular foi preparada com muito carinho pela amiga Val Ferreira. Vestida num lindo longo amarelo bordado como a princesa Bella, ela desfilou charme e simpatia ao lado do seu príncipe, Valentim Omborgo. O cardápio servido foi ao estilo comida de boteco, com uma variedade de guloseimas, que animou ainda mais a ocasião especial. Foi uma noite incrível, com alegria, dança e muito bate-papo, e claro, todos queriam uma foto com a princesa Bella. E a festança entre súditos e realeza foi até altas horas. E todos já estão curiosos para saber o que Meire Omborgo – especialíssima em festas – vai preparar para o ano que vem! Fica a expectativa. Confira os belos cliques.