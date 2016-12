A querida empresária Marlene Ruas comemorou de forma bem irreverente seu último aniversário. A festa aconteceu no dia 10 e o tema escolhido foi fantasia. Nem precisa falar que seus amigos e convidados fizeram questão de caprichar nos looks para agradar ainda mais a aniversariante. Alegre, colorida e divertida, a pista bombou até altas horas. No buffet, deliciosos canapés, salgadinhos, mesa de frios e muito frisante. Os coquetéis foram disputadíssimos, principalmente os com frutas da estação. Determinada e de personalidade forte, ela ama comemorar a vida e quando perguntamos a idade, ela faz questão de dizer: “Quanto a minha idade, digamos que é apenas mais uma flor colhida no jardim da vida”. Sensacional. Parabéns, Marlene!