Mais que comemoração

E assim foi a comemoração de mais um ano de vida da querida Karina Pilotto. Sempre antenada em tudo que acontece e cheia de amigos, ela não pensou duas vezes quando a galera perguntou sobre a comemoração. Escolheu um local super inusitado com direito a muita cerveja, petiscos e até pista de skate. A noite de sexta-feira, dia 20, estava mais que propícia para unir toda essa turma. Alegre, simpática e sempre com aquele sorriso contagiante, Karina possui muitas particularidades, mais a que mais se destaca é sua autenticidade. Ela é integrante de nossa equipe de jornalistas do Liberal e uma das responsáveis pelo Caderno +Cult. Nem preciso dizer que assuntos dos mais variados temas e muita descontração rolou até altas horas. O desejo de muitas alegrias e sucesso a você, que não poupa esforços pra fazer sempre alguém feliz. Parabéns, Ka!