Lions Clube de Nova Odessa recebe governador Ozéias de Jesus dos Santos

O lema do governador do Lions Clube (Distrito LC3) Ozéias de Jesus dos Santos “Educação ambiental, preservar e respeitar “culmina com as áreas de enfoque do Lions Internacional, que busca a sustentabilidade por meio de ações cotidianas que fazem a diferença. Pois ‘A comunidade é o que fazemos dela!’. Seus eventos beneficentes visam colaborar com necessidades e serviços que abrangem desde a visão, meio ambiente e auxílio humanitário. Além das reuniões semanais, os membros do Clube de Nova Odessa contaram no dia 10 de dezembro com a visita ilustre do governador do LC3 Ozéias de Jesus dos Santos e sua esposa Ana Paula Arruda. Eles visitaram alguns locais em Nova Odessa e à noite foram recepcionados com um delicioso jantar no espaço gourmet da Canal. Foi mais uma ocasião de confraternização, com um cardápio maravilhoso, conversa agradável e apresentação da planta da futura sede da entidade. Bom lembrar que os Leões atendem às necessidades das comunidades locais e do mundo, em regiões geográficas diferentes em diversos aspectos, mas com o mesmo ideal: servir.