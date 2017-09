Lions Centro homenageia pais com pizza e diversão

Para homenagear os papais, o Lions Clube de Americana Centro realizou uma noite da pizza na pizzaria Giorno Benedetto, em Americana. Além de comemorar o Dia dos Pais, a festa, que aconteceu no dia 25 de agosto, fez estreitar laços entre antigos e novos membros da entidade. “Há algum tempo não realizávamos o jantar e, como temos muitos membros novos, decidimos que seria uma boa oportunidade. E foi melhor do que esperávamos, vieram desde os mais novos de Lions Centro ao pessoal que já está em cadeira de rodas”, orgulha-se o atual presidente da entidade, Ricardo Yoshio Picioli. O evento reuniu cerca de 70 pessoas no espaço social da pizzaria. Após uma noite de rodízio de pizzas salgadas e doces, os pais ganharam um kit com cachaça artesanal e copo personalizado com o símbolo do Lions Centro.