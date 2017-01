João Carlos Silva de Jesus: um brinde a 2017

Ele é otimista, ousado, sorridente, extrovertido, muito elegante e vive rodeado de amigos. Estamos falando de João Carlos Silva de Jesus, conhecido por JC. Ele reuniu amigos na noite do último dia 14 no Klavin Eventos. E claro, brindou a ocasião especial para a chegada de 2017 – um ano que todos esperam ser melhor, com conquistas em todas as áreas.

Detalhe: JC é consultor da marca francesa ‘Boulevard Monde’. Ele aproveitou a facilidade de se comunicar somado ao tino pra vendas e decidiu entrar nessa área, antes voltada mais ao sexo feminino.

É que no mundo da beleza as mulheres dominam e com salto alto, e a ala masculina está ganhando espaço com a chegada dos ‘metroxessuais’ (termo surgido no final dos anos 90, a partir da junção das palavras metropolitano e sexual), que sabem que ficar belo é tudo de bom.

A noite foi marcada por muito bate-papo, energia positiva e desejos de um ano espetacular. Que venha 2017! Confira alguns cliques.