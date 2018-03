Jantar solidário do Rotary Club Sumaré

Discursos emocionados, e nem poderia ser diferente. As entidades assistenciais sumareenses tiveram uma boa surpresa na noite do último dia 13. Representantes de várias delas participaram do jantar solidário realizado na sede do Rotary Club Sumaré, numa reunião dedicada ao voluntariado.

Na ocasião, receberam a doação de mais de seis toneladas de alimentos arrecadados com a 60ª edição do Circuito Solidário de Xadrez e Expo Clássicos. Foi uma noite especial, em que a solidariedade prevaleceu e foi imprescindível para a sequência do trabalho social. Felizes e agradecidos pela iniciativa, logo após o jantar, os representantes das ONG’s presentes fizeram questão de transportar os alimentos, certos de que a fome não espera; e que a boa ação vai alimentar muitas bocas.