Jantar de Natal do Rotary Club Sumaré

Eles se reúnem toda semana para o bem da sociedade. Seja em Sumaré, no Brasil e no mundo. São os rotarianos. Além da reunião semanal toda terça, os membros do Rotary Club Sumaré fazem reuniões especiais para confraternizar com a família. E uma dessas datas é a natalina. O Jantar de Natal foi realizado na noite do dia 13 de dezembro, na sede da entidade, e marcou a 22ª reunião do ano – só que com um sabor especial: a festiva de Natal. Além do cardápio especial, com entradas, arroz, tender, canelone de queijo e pernil a Califórnia, todos estavam animados com um gorro vermelho do ‘bom velhinho’. Discursos emocionados e a sensação de dever cumprido com as doações à comunidade, entre elas, duas cadeiras de rodas. O ano foi considerado proveitoso, e com muito empenho dos rotarianos. Com a ajuda de todos fica mais fácil atingir a meta, ou seja, quatro cadeiras de rodas para serem doadas a alunos da APAE. Essa é apenas uma das ações do Rotary, que desenvolve vários trabalhos sociais e eventos para angariar fundos para entidades filantrópicas, e colaborar com o RC Internacional na erradicação da Pólio no mundo.