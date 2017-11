Jantar beneficente do Mape chama atenção para epilepsia

A epilepsia é uma das doenças mais antigas que se tem notícia na medicina. No entanto, ainda hoje, ela

é vítima de preconceito e muitos dos que a possuem, evitam se expor frente à sociedade. Foi pensando nisso que a neuropsicóloga Veviane Spergue vem realizando uma série de trabalhos de conscientização

em Americana, por meio do Mape (Movimento de Apoio as Pessoas com Epilepsia de Americana).

O trabalhos mais recente realizado pela Viviane aconteceu no último dia 20 de outubro, quando se realizou no Lions Norte o “1º Jantar Beneficente em Prol de Pessoas com Epilepsia”. O evento contou com especialistas de renome no assunto e arrecadou R$ 12.700, que serão revertidos à Federação Brasileira de Epilepsia. “A intenção é chamar a atenção sobre esse mal que atinge cerca de 2% da população mundial, mas ainda é pouco difundida”, disse Viviane.

