Instituto Bem Querer fez confraternização para celebrar 2016

Amor, paz, alegria, solidariedade, afeto! Esses são apenas alguns dos adjetivos que envolve todo o lindo trabalho social desenvolvido pelo IBQ – Instituto Bem Querer. A ONG de Sumaré trabalha com mais de 250 pessoas, entre crianças, adolescentes, gestantes e idosos que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social. E pra fechar com chave de ouro o ano de 2016, a direção do IBQ realizou no dia 14 de dezembro uma deliciosa confraternização de fim de ano. Foi o Almoço Especial de Natal. Com doações da iniciativa privada e da própria sociedade, a ONG ofereceu um verdadeiro banquete aos assistidos pelo programa social, com um cardápio muito saboroso, além de mesas com sobremesas especiais: doces, guloseimas e frutas, tudo que alegra o paladar. Teve até a presença do Papai Noel que animou ainda mais crianças e adultos que tiveram esse dia especial e inesquecível. Eclética passou por lá e traz lindos cliques. E que venha um 2017 abençoado e próspero ao IBQ, que busca reservar sempre um lugar à mesa junto ao coração de cada um.