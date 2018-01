Iara Kilaris faz aniversário solidário

A design de interiores Iara Kilaris comemorou aniversário, no último mês de dezembro, no restaurante Zucchini. O evento festivo teve um tom solidário, já que a aniversariante pediu aos convidados que em vez dos tradicionais presentes, fossem doados leite para instituições de caridade do município. A noite ainda teve uma sessão especial de autógrafos do livro “Amor que Transforma: Como Encontrar Forças para Recomeçar”, da primeira-dama do Estado, Lu Alckmin, uma das convidadas da festa que foi marcada pelo requinte e elegância dos presentes.