Happy hour: momento para encontrar o amigos

Não existe coisa melhor que chegar o fim de tarde e reunir amigos para um bom bate papo. Pode ser em barzinhos, em casa ou em restaurante. O que vale mesmo é a amizade e excelentes companhias. Neste período do ano aumentam ainda mais esses encontros, proporcionando muitas histórias das recentes viagens ou até mesmo para programar a próxima. As excelentes opções de cardápio e happy hour sempre estão acompanhados de deliciosos drinks, fantásticos rótulos de vinho e o “famoso” chope gelado. Afinal, com esse calor nada melhor pra refrescar. Para tornar tudo ainda mais atrativo, os locais estão se reinventando com novos espaços, opções musicais e interatividade com seus clientes. Com todas essas novidades, aproveite as redes sociais, chame seus amigos e curta muito as calorosas noites de verão!