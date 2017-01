Grupo de amigos se reúne para ouvir blues

Motivo pra sair de casa e curtir boa música não tem dia nem hora certa. E foi assim que, na última terça, dia 10, um seleto grupo se reuniu para apreciar boa música. O ritmo escolhido foi o blues. Nos Estados Unidos surgiu a partir dos cantos de fé religiosa, chamadas spirituals e de outras formas similares, como os cânticos, gritos e canções cantadas pelas comunidades. O blues tem exercido uma grande influência na música popular ocidental, definindo e influenciando o surgimento da maioria dos estilos musicais como o jazz, rhythm and blues, rock and roll e música country, além de ska-rocksteady, soul music e influenciando também na música pop convencional. No Brasil, ganhou destaque nos barzinhos e pubs, que investem em bandas ao vivo e agradam pela qualidade e boas músicas.