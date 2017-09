Grupo celebra amizade com churrasco em Sumaré

Amigos de longa data – formados por famílias e casais – que se reúnem em todos os momentos. Se for para viajar, lá estão eles! Se for para churrasquear, lá estão todos! Eles são os Amigos 100 Limites. E o grupo animadérrimo decidiu comemorar no último dia 26, e em grande estilo – com direito a camiseta personalizada – o primeiro aniversário. Esse foi o start de muitos que virão. Com churrasco, bolo, muita salada de fruta, e, claro, moda sertaneja e de viola, passaram o sabadão animado. E nem poderia ser diferente; afinal, é um por todos, e todos por um. E quando se trata de festejar é com eles mesmos. A confraternização foi na chácara do casal Val e Wilson Brisque. O dia ensolarado deu mais toque especial, e as crianças aproveitaram para cair na água. Eclética passou por lá para registrar essa ocasião especial.