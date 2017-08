Fotos do Baile dos Advogados de Americana

Advogados, amigos e personalidades da região participaram no Baile dos Advogados, realizado no último sábado, no Villa São Vito, em Americana. A festa marcou a comemoração do Dia do Advogado, celebrado no dia 11 de agosto. Com animação da banda Acrópole, o baile de confraternização reuniu a classe para uma noite agradável e animada. Tradicional, o evento contou com membros da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana e de toda a RPT (Região do Polo Têxtil), conselheiros e demais profissionais ligados à classe. “Em meio à tanta tecnologia, que nos ajuda tanto no dia a dia, é importante realizarmos eventos como esse, que servem de encontro e para aproximar os profissionais”, afirmou a presidente da OAB de Americana, Ana Zulian.