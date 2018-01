Fotos do aniversário de 8 anos do Gabriel Gouvêa Fernandes

Os oito anos de idade do pequeno Gabriel Gouvêa Fernandes foi comemorado em clima de aventura no último dia 3 de novembro no Zuá Zuô Buffet Infantil. Afinal, ele e os amigos “caíram” na festa com o tema Os Vingadores, com direito a atores se passando pelos heróis dos quadrinhos e do cinema, uma surpresa especialmente preparada pelos pais do aniversariante, Fernanda e Marcos. “Ele sempre foi fã dos ‘Vingadores’, por isso, ficou muito ansioso quando soube que esse seria o tema do seu aniversário”, relatou a mãe, que cuidou dos preparativos com muita atenção.