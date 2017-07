Fotos da festa junina do Sesi de Sumaré

Uma festa junina pra lá de arretada! Foi o Arraiá do SESI, realizado no dia 24 de junho. Com entrada franca e aberto a comunidade, o evento contou com a participação de entidades beneficentes Associação Pestalozzi, Nisfram, SHD (Sociedade Humanada Despertar), IBQ (Insituto Bem Querer), Projeto Fé & Obras e CER (Centro Educacional Rebouças), que ofereceram ‘cumilança da boa’, num cardápio bastante diversificado – de derivados do milho verde, pastel, pizza e cachorro quente a doces maravilhosos. Além de danças e brincadeiras típicas, as crianças contaram com barracas de entretenimento. Foi um dia especial, com destaque especial para a solidariedade, já que a direção do SESI pedia a contribuição dos convidados para a campanha do agasalho, ou seja, que doassem uma peça em boas condições de uso. Vale destacar ainda a bela decoração, que chamou a atenção nos detalhes, e para o traje típico da equipe do SESI. Já perto do encerramento foram premiadas as barracas mais bonitas: a Projeto Fé & Obras e Pestalozzi. Eclética passou por lá e traz belíssimos cliques. Confira.