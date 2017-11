Fotos da festa do ‘Boteco dos Amigos Advogados’

O Boteco dos Amigos Advogados movimentou o Tuga’s Bar e Restaurante no dia 07 de outubro. Com espaço kids e uma tarde animada às crianças, os amigos passaram o sabadão muito especial, com altos papos e um cardápio preparado exclusivamente para a ocasião. Afinal, com esse grupo a diversão é garantida. Foram guloseimas de boteco: torresmo, mandioca, salame, calabresa, batata, baguete recheada, entre outras delícias. Tudo isso, claro, acompanhado de uma boa música. O que não faltou foi alegria; e muitas, mas muitas selfies. Depois do sucesso desse boteco, as doutoras Tamires e Gi já estão preparando o próximo. Confira os cliques enviados pelos amigos advogados.