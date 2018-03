Flashback do Julião no Clube Veteranos

As festas flashbacks organizadas pelo empresário da noite Julião Biágio são referência na cidade. E a última realizada por ele, no Clube Veteranos, não foi diferente.

As melhores músicas dos melhores tempos colocaram todos para dançar em um ambiente descontraído e cheio de gente bonita e feliz.

Os destaques da noite foram o grupo cover de Mamonas Assassinas, os sucessos que saíram das pick ups do DJ Vadão e uma seleção de músicas lentas que colocou os casais presentes para dançar, numa lembrança das antigas festas da My Way.