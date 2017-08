Festa marca posse da nova diretoria do Coyotes Off Road

O Coyotes Off Road é um clube de amigos jipeiros de Americana e região. Em 2002, o clube foi oficialmente fundado, passando a ter seu próprio estatuto e diretoria. Conta hoje com mais de 80 jipeiros de Americana, Nova Odessa, Santa Barbara d’Oeste, Limeira, Campinas, Piracicaba e outras cidades da região. Sua principal filosofia, resume-se em promover a amizade, através de viagens e expedições, aumentando ainda mais o companheirismo, o respeito e a cidadania. Além de muitas trilhas e encontros, o ano de 2017 foi marcado pelo “1º Encontro de Jipeiros de Americana”. Um evento que reuniu muitos adeptos desta categoria tendo sua renda toda revertida a entidades assistenciais de Americana. Para deixar tudo sempre muito bem organizado e dar sequência nessas atividades, um jantar foi realizado no Iate Clube de Americana para eleger a nova diretoria que estará no comando até 2019. Confira um pouco deste momento marcante para o Coyotes!