Festa do Ligo

Com fogueira, danças folclóricas, comida típica, exposição e vendas de produtos e artigos, a Associação Brasileira de Cultura Leta de Nova Odessa realizou no último dia 24, a tradicional Festa Ligo. A festividade aconteceu em um descampado da chácara dos Klavin, no Parque Residencial Klavin, e atraiu um bom público que aprecia a cultura e a culinária letas.

O lugar aberto e amplo tornou-se aconchegante; cheio de gente bonita e bem vestida. O ponto alto do evento foi a apresentação da dupla Ilze Farte e Matiss Uskans, que veio diretamente da Letônia para algumas apresentações em Nova Odessa – município com forte tradição e influência por contar com a maior comunidade de descendentes no Brasil.

Durante o show, os anfitriões – com vestimentas típicas – esbanjaram beleza e simpatia, e em algumas músicas tiravam os convidados para dançar. Muitos entraram no clima e arriscaram alguns passos. A Festa Ligo celebra o solstício de verão na Letônia, resgatando e preservando essa bela cultura nos quatro cantos daquele país. E no que depender dos descendentes letos essa tradição será preservada em solo novaodessense, que nessa data se transforma num pedacinho da Letônia no Brasil.