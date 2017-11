Encontro dos empresários de Nova Odessa

A ACINO (Associação Comercial de Nova Odessa) realizou no dia 14 de novembro, véspera do feriadão, o tradicional jantar business. O Encontro de Empresários foi na Chácara Sunshine, e contou com som ao vivo de Vado Negri, animando os convidados até altas horas. O salão ficou lotado de ladies e gentlemen que desfilaram lindos looks, afinal esse é um dos grandes eventos da sociedade novaodessense – especialmente da classe empresarial. Além do delicioso cardápio, todos se deliciaram com drinks maravilhosos da equipe de bartender. Todos eram recepcionados pelo presidente Ney Silva e Lucia na ala externa, aonde posavam para fotos; e na entrada, pelos “imigrantes” Luisa Campos e Diego Fávaro – simbolizando a cidade no passado e a entidade, 40 anos atrás. Belo evento com lindos cliques da Eclética.