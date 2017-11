O antigomobilismo agitou a Praça Jose Gazzetta, região central de Nova Odessa, no domingão (12/11). Pessoas de várias faixas etárias conferiram de perto grandes relíquias em exposição, muitos inclusive, chamados de ‘placas pretas’ – com mais de 30 anos de fabricação. Entre eles, veículos fabricado em 1951. Uma das preciosidades que chamou a atenção foi o Lincoln Continental preto que pertenceu à Embaixada do Líbano no Brasil. Os apreciadores paravam para conferir as belezas extremamente conservadas, e aproveitavam para fazer muitas selfies. Esse foi o 2º Encontro Anual dos Amigos dos Veículos Antigos de Nova Odessa – AVANO. Destaque para a participação de representantes de clubes da região. O evento contou com o sorteio de prêmios e barracas de alimentação, ao som de muito flasback. Eclética passou por lá. Confira alguns cliques.