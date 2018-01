Encontro de ouvintes da rádio VOCÊ (AM 580)

A Rádio Você AM 580 realizou no dia 10/12, mais um sensacional Encontro de Ouvintes. O evento anual, que tem o apoio do jornal O Liberal, reuniu bom público no Pesqueiro Feltrin, em Nova Odessa. A confraternização foi mais um grande sucesso, recebendo ouvintes de várias cidades do interior do Estado, inclusive da Capital e de Barueri, na grande São Paulo. O objetivo da festa era reunir ouvintes com os comunicadores da emissora. Além do almoço especial, com um cardápio especial e à vontade, os convidados curtiam shows de música sertaneja ao vivo com a animação dos locutores Cezar Polidoro e Souzinha. Bom destacar que os convites se esgotaram em poucos dias. Neste ano tem mais. Fica ligado na programação da 580 e garanta o seu convite! Confira os cliques de Cezar Polidoro.