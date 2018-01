Encontro das amigas do bairro Girassol

A amizade é um dos bens mais valiosos que podemos levar através da vida. E preservar as pessoas que marcaram nossa existência é essencial nesta nossa caminhada. Sabendo disso, um grupo de 40 mulheres resolveu se reunir anualmente em Americana para relembrar os tempos em que brincavam nas ruas do bairro Girassol – hoje chamado de Jardim Girassol. O último evento aconteceu no final do ano passado na chácara da aposentada Dilza Seleghini Corral, uma das idealizadoras desse encontro. “São mais de 50 anos de amizade de pessoas que começaram brincando nas ruas do bairro e hoje têm netos”, conta Dona Dilza. Esse foi o 8º encontro da turma, e muitos outros ainda devem acontecer.