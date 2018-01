Encontro da turma de 1977 do Kennedy

A Educação deve sempre ser motivo de comemoração. Ainda mais quando esse festejo parte dos responsáveis por formar tantas gerações de estudantes. É por isso que o encontro da turma de 1977 do Instituto de Educação Estadual Presidente Kennedy foi tão especial. A turma se reuniu no dia 25 de novembro do ano passado em uma chácara da Praia dos Namorados. A oportunidade foi a chance das formandas de 40 anos atrás se reencontrarem para colocar o assunto em dia, lembrar bons momentos e darem muitas gargalhadas dos momentos especiais que passaram juntas naquele final de anos 1970. Que o encontro se repita muito mais vezes pelos próximos 40 anos.