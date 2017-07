Rotary Club de Nova Odessa promove festa para posse de diretoria

O menu da noite não poderia ser outro: churrasco! É que a Festiva de Posse do Rotary Club de Nova Odessa – ocorrida no último dia 3 – aconteceu numa área reservada da Churrascaria Apaloosas. Membros e convidados prestigiaram a posse do Conselho Diretor para o ano rotário 2017/2018, numa linda cerimônia que contou também com a entrega do Título de Companheiro Paul Harris (reconhecimento que homenageia pessoas que contribuíram com mais de mil dólares à Fundação Rotária, ou que tiveram doações neste valor feitas em seu nome). O Rotary é um clube de serviços que representa um braço da sociedade. É formado por uma imensa família espalhada pelo mundo todo que compartilha ética, moral e a cidadania. Ou seja, uma entidade em que todos procuram dar de si antes de pensar em si, e a serviço da humanidade vão fazendo a diferença. Confira os cliques sob o olhar do fotógrafo Luiz Pereira.