Eclética reúne selfies de férias

O começo do ano chegou e com ele a esperada férias. Elas podem ser escolares ou do trabalho, mas não importa a forma. O mais importante de tudo é aproveitar para renovar as energias e se preparar pelo ano todo que vem pela frente. Pode ser na praia, na casa de um parente, na piscina do clube ou até mesmo em casa. O que vale mais é colocar em prática a palavra “descansar”. Reunir os amigos para um simples passeio também vale a pena, afinal a descontração e sair da rotina ajudam muito neste esperado momento. E o mais bacana de tudo é registrar este momento com uma selfie e em alguns casos causar aquela invejinha boa, porque depois assuntos não vão faltar quando voltar ao trabalho ou no convívio da família. Na Eclética de hoje, o registro destes momentos únicos e suas particularidades.