O casamento de Thais Melhado e Leandro do Valle

Depois de 12 anos de muita cumplicidade e esperando por esse momento, enfim chegou o grande dia. Lá vem a noiva! Era a hora de realizar o maravilhoso e mágico sonho. Thais Melhado e Leandro do Valle decidiram oficializar a união diante de Deus, dos familiares e amigos íntimos. E a cerimônia emocionante aconteceu no último dia 15. Após o ato no cartório, o cerimonial religioso foi realizado na chácara dos amigos Val e Wilson Brisque, com direito a uma homenagem especial da noiva, no momento da entrada. Com uma decoração deslumbrante, feita por Val Ferreira Brisque, o casal selou o matrimônio num altar em frente à piscina. O ponto alto do enlace foi a entrada das alianças pelas filhas Maria Eduarda e Isabella. E num sabadão de inverno completamente ensolarado os convidados brindaram a união e saborearam uma deliciosa feijoada. Que seja eterno esse amor e que dure para sempre!