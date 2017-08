Maria no país das maravilhas

E assim, como um conto de fadas, foi o aniversário da pequena Maria Viecelli Frizzarini. Para comemorar seu primeiro aninho, tanto a mamãe quanto o papai, fizeram questão de cuidar de todos os detalhes e transformar o salão em um verdadeiro mundo encantado. Com tema de Alice no País das Maravilhas, filme encantador com sua magia e muitos personagens, o aniversário não foi diferente. Cada cantinho tinha um detalhe importante, que remetia ao filme. No cardápio, deliciosas comidinhas para as crianças, e um banquete especial para os adultos. Na mesa principal, o bolo em andares ganhou personalização especial para a comemoração. Muitas brincadeiras e personagens que fizeram a alegria da garotada!