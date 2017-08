A festinha de Melyssa Guedes

Ela tem só 4 aninhos, mas já tem classe e postura de uma bailarina. Estou falando da pequena Melyssa Guedes que completou mais um ano de vida. Para deixar tudo com a carinha da aniversariante, a mamãe cuidou de tudo com muito carinho. O salão foi todo decorado com tons de rosa e aplicação de bailarinas. Isso mesmo, o tema foi to inspirado na dança. Na mesa principal, bolo em andares, doces e muita flores compunham o cenário mais que especial. No cardápio, deliciosos quitutes para os baixinhos que aproveitaram para brincar muito com as inúmeras opções disponíveis no salão. A sensação do aniversário, foi a entrada da linda Melyssa com sua tia Gabriela Guedes, que apresentaram uma coreografia especial para o emocionante momento. Parabéns que você continue essa linda menina!