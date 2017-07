Gabriel Vieira Silva Horschutz completa 8 anos

Quem sempre acompanhou as histórias de aventuras dos desenhos animados, do cachorro mais medroso e ao mesmo tempo mais descobridor de vilões? Estou falado do querido Scooby Doo! Ele, seu parceiro inseparável Salsicha e toda turma foram tema do aniversário de 8 anos do querido Gabriel Vieira Silva Horschutz. Ele é aventureiro e divertido como nas histórias do desenho animado. O salão foi todo preparado para receber seus amigos, que brincaram muito e se divertiram com os brinquedos eletrônicos, e as tradicionais brincadeiras infantis. No cardápio, delicias especiais para os baixinhos. Para deixar tudo mais lúdico, na mesa principal, além do bolo em andares com aplicações dos personagens, os docinhos ganharam formatos de cachorro quente e hambúrgueres, prato predileto dos inseparáveis amigos. Confira um pouco do que rolou neste aniversário mais que animado!