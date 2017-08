Fotos do aniversário de 15 anos de Giovanna Botelho

Ela é alegre e está sempre rodeada de amigos. Estou falando da linda debutante Giovanna Botelho, que comemorou seus 15 anos com uma super festa. Apaixonada por música, como a maioria das meninas nesta idade, preparou uma alegre balada para seus amigos e familiares. O salão ganhou iluminação em tons de rosa. Na decoração, imponentes arranjos de rosas, intercalados com flores coloridas e vasos dourados. No cardápio, Giovanna fez questão de escolher cada detalhe e agradou todos os gostos. Fugindo do protocolo, ela entrou pelas escadas com uma linda chuva de fogos e na sequência além da valsa, diversos rits animaram ainda mais a pista. Parabéns e que você continue assim sempre bela!