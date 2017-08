Cliques da Festa do Vinho e Queijo da ECANO

A Festa do Vinho e Queijo da ECANO (Entidade de Combate ao Câncer de Nova Odessa) chegou a sua 23ª! E com todo glamour que um evento desse porte recomenda, afinal além de propiciar o entretenimento à sociedade local e convidados de outras cidades, o foco foi mais que especial: beneficente. Toda a renda será revertida aos trabalhos desenvolvidos por essa importante entidade filantrópica novaodessense. Ou seja, para a manutenção dos serviços – que vai de acompanhamento a pacientes com diagnóstico de câncer ao Boldrini a aquisição de medicamentos, próteses, órteses e pagamento de exames aos pacientes que não têm condições financeiras de arcar com o tratamento. A festa realizada no salão da Igreja Matriz no último dia 29, propiciou a todos um menu delicioso e farto, recheado de queijos variados, frios, saladas, pães, patês e lagarto. Tudo isso regado a vinho, e ao som gostoso de Vado Negri & Banda – que animaram a festa com um repertório bem eclético. E, claro, Eclética passou por lá.