A nova diretoria do Rotary Club Sumaré

O Rotary Club Sumaré realizou na noite do último dia 1º, a solenidade de posse da diretoria para o ano rotário de 2017/2018. A confraternização contou com o protocolo de transição e a tradicional troca de mimos. A Festiva de Posse propiciou um cardápio especial – comida mineira – que foi servido aos associados, familiares e convidados. Em seu discurso o ex-presidente Augusto Silva agradeceu a todos pela contribuição no mandato, enquanto o presidente eleito Bernardo Camargo dividiu com os membros do clube a responsabilidade de realizar um ano com muitos projetos, e pediu o empenho de todos para os eventos já programados, entre eles, a Feijoada Solidária que acontece no próximo domingo, dia 30, no Bairro do Cruzeiro. Na oportunidade também foi comemorado de forma coletiva, e com bolo, os aniversariantes do mês. Confira os cliques cedidos pelo RC Sumaré.