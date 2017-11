Diversão por uma boa causa

O Lions Clube Americana Centro realizou mais uma edição da sua tradicional Festa Alemã, que já ocorre há 37 anos. E, mais uma vez, o evento foi um sucesso! O Clube do Bosque se transformou no país europeu, com enfeite nas cores amarela, vermelha e branca, pratos típicos da culinária preparados pelo pessoal da Berna, além de chopes nas opções claro e escuro. Cerca de 600 litros da bebida foram consumidos pelos 350 convidados do evento, que além de apreciarem o melhor da Alemanha, foram contemplados com a tradicional caneca do Lions e dançaram ao som da Banda 4 Regra 3. Mas toda essa diversão foi feita por uma causa maior, em prol do CPC (Centro de Prevenção a Cegueira). A instituição é responsável por atender pessoas da cidade e região com deficiência visual, promovendo a sua autonomia, inclusão e qualidade de vida. Toda a arrecadação da Festa Alemã foi revertida para a entidade! Confira nos clicks quem passou por lá e colaborou com esta linda iniciativa do Lions!