Descanso merecido durante as férias

Junto com o período de festas, vem aquele momento importante de recuperar as energias e se preparar para o próximo ano. Dessa forma, as viagens são importantes para conhecer novas culturas, idiomas e repor conhecimento.

No Brasil, um dos roteiros mais procurados foi Capitólio. Lá encontra-se o chamado mar de Minas, nome dado ao Lago de Furnas, sendo a maior extensão de água de Minas Gerais. Um dos maiores e mais limpos lagos artificiais do mundo, pode ser visitado em passeios de lancha, escuna e chalana.

LEIA TAMBÉM: Fotos do bingo beneficente do Rotary Clube Integração

Além de exibir seus imensos cânions, cachoeiras e paisagens de encher os olhos. Já para quem optou para viagens internacionais, a virada de ano na Times Square, em Nova York, é provavelmente a mais famosa do mundo, com vários artistas de renome fazendo a trilha da festa e um show de luzes inesquecível.

Uma ótima opção para quem quer fugir do calor, pois lá o inverno está em alta. Destaques deste domingo, pra quem foi ou ainda está curtindo um pouco de tudo isso!