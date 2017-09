Costela no chão dos amigos da APAE

Os amigos da APAE compareceram em massa para mais um grande evento beneficente. Foi a Costela no Chão realizada no último dia 2. Tanto o La Piazza como a área externa da entidade ficaram lotadas de gente bonita.

Além dos 250 quilos da deliciosa costela, preparada com todo o carinho, os cerca de 300 convidados saborearam feijão gordo com couve, arroz branco e temperado, saladas de batata e verde, mandioca e linguiça frita. E passaram um domingão ensolarado pra lá de animado, com muita música e alegria.

Bom lembrar que acaba de ser lançado o Setembro Verde (mês da inclusão social da pessoa com deficiência). E durante o mês a APAE fará diversas atividades dos alunos junto à comunidade. Participe e vista essa camisa!