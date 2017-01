Coquetel marca lançamento da 7ª temporada do Racing Team

A galera do FK1 Racing Team promoveu um coquetel pra lá de animado no último dia 18. O encontro de lançamento da 7ª Temporada aconteceu nas dependências do Sasa’s. O FK1 Racing Team foi criado em 2011 por um grupo de amigos apaixonados por automobilismo. O início foi com oito pilotos. Cada vez mais firme, forte e veloz esta sétima temporada contará com 25 pilotos, além de alguns que estão na fila de espera. Desde a fundação do grupo já se foram 72 etapas de muita adrenalina realizadas no kartódromo de Nova Odessa e no SanMarino de Paulínia. Enquanto a rapaziada do Kart assistia a apresentação da campanha deste ano em telão, as famílias (esposas com filhos, noivas e namoradas) ficaram na outra ponta da mesa, ao lado de um delicioso buffet de guloseimas: batata frita, lanche, salgadinhos, frios e etc. O menu foi tudo de bom e agradou a todos os paladares, com bate papo agradável, ao som de muita música de qualidade na voz de Denis Farias. Eclética conferiu de perto o agito.