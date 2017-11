Confira os cliques do Jantar do Empresário da Associação Comercial de Sumaré

O Jantar do Empresário que a Associação Comercial de Sumaré (ACIAS) promoveu no dia 28 de outubro foi marcado por muito requinte e sofisticação. O evento business contou com representantes de todos os segmentos da economia local, que além de brindar o aniversário de 48 anos da entidade, prestigiaram os empresários que receberam o Prêmio ACIAS 2017.

A solenidade aconteceu no Espaço Viva Sumaré e recebeu convidados de Sumaré e de várias cidades da região, especialmente de Associações Comerciais, e autoridades. O local recebeu uma bela decoração, e os convidados saborearam um cardápio especial. Eclética traz belos cliques. Confira.

