Confira os cliques do casamento de Bruna Ferreira e Cássio Betti

O tão sonhado momento depois de longos anos de namoro chegou. E foi exatamente como eles imaginaram. Estamos falando do casamento de Bruna Ferreira e Cássio Betti. Eles se prepararam por muito tempo e tudo ficou com a carinha deles. Na igreja, muita emoção inclusive do noivo, que se emocionou com a entrada da noiva. Ela estava deslumbrante em um vestido todo bordado com aplicações e transparência. Emoção também com a entrada das avós que fizeram questão de abençoar a cerimônia. Uma elegante recepção foi preparada para os convidados e familiares. Decoração impecável nos tons da moda. Buffet impecável, doces fantásticos e muita música na pista de dança. Parabéns ao casal, e que sejam muito felizes.