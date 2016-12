Confira cliques da comemoração do 3ª Cia do 48º BPM-I

Um domingo especial! Foi o dia 11 de dezembro, quando a 3ª Cia do 48º BPM-I realizou a confraternização de fim de ano. O superevento aconteceu numa chácara, no Parque Ortolândia, e propiciou uma programação especial com café da manhã, gincanas, palestras com o Capitão Torres e o Sargento PM Pimentel, delicioso almoço, entrega de certificados e sorteio de brindes. Em seu discurso, o Capitão Torres – idealizador da confraternização da Polícia Militar – fez questão de recordar e prestar homenagens aos policiais que partiram nesse ano; ou seja, as perdas que lamentavelmente são comuns nessa profissão – em que eles dão à vida para proteger a vida da comunidade. A valorização da família e a importância de manter-se firmado em Deus e o tê-lo como esperança de vida também mereceram um foco especial nas mensagens de otimismo e fé. E a Confraternização da 3ª Cia foi justamente para mostrar a importância e o valor de cada um desses valentes soldados, que puderam compartilhar um dia diferente e divertido entre amigos e familiares. Polícia Militar – você pode confiar! São 185 anos de bons serviços prestados!