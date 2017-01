Confira fotos do aniversário de 15 anos da Paola Aprigio

O último dia 2 de dezembro foi a data marcada para comemorar os 15 anos de Paola Aprigio, filha do vereador Celso Gomes dos Reis Aprigio. A tão sonhada festa foi realizada no belíssimo salão Le Partie Comemorações.

O espaço recebeu uma decoração encantadora, com maravilhosos arranjos de flores, assim como o vestido escolhido para a entrada da debutante. Ela desceu as escadas do recinto com um lindo longo branco com corpete bordado. O mesmo que as 15 amigas.

Elas também estavam belas, só que de saia curta e rodada com cropped rosa e branco. Destaque para o charme e a elegância dos amigos que dançaram em homenagem à aniversariante. Foi um evento mágico e marcante na vida da adolescente, assim como requerem as festas de 15 anos. Ou seja, uma ocasião especial, única, preparada com antecedência para que o glamoroso evento saísse a contento e atendesse à realização dos sonhos da debutante. Paola Aprigio recebeu os familiares e amigos íntimos com cobertura de Eclética. Confira alguns cliques.