Confira as fotos do 1º aniversário de Pedro Henrique Garcia

E num passe de mágica ele veio e transformou a vida de todos. Essas são as palavras da mamãe Angélica e do papai Márcio Garcia, quando se referem ao filhão Pedro. E para completar ainda mais essa alegria e tornar tudo mais mágico, a comemoração do seu primeiro aniversário, não poderia existir um tema melhor. Um verdadeiro Circo foi montado para receber amigos e uma galerinha muito animada no Fun Clube. A decoração estava impecável, com destaque para o bolo exclusivo em andares e os docinhos personalizados. Para as crianças, o tradicional piquenique estava recheado de muitos salgadinhos, batata frita e guloseimas. A brincadeira rolou solta durante todo o aniversário, mais a sensação da noite foi quando Pedro entrou com sua cartola e a varinha mágica. Simplesmente sensacional. Parabéns, Pedrinho!